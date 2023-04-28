О нас

Бахтияр Алиев: Мы не удовлетворены уровнем применениянаучных исследований в стране

Бахтияр Алиев: Мы не удовлетворены уровнем применениянаучных исследований в стране "Мы по-прежнему не удовлетворены уровнем применения научных исследований в республике. Это не означает, что у нас нет хороших ученых. Солидные ученые из Азербайджана возглавляют крупные научные центры в США, Англии, Германии, Японии, Корее".
Милли Меджлис
28 апреля 2023 г. 11:52
Бахтияр Алиев: Мы не удовлетворены уровнем применениянаучных исследований в стране

"Мы по-прежнему не удовлетворены уровнем применения научных исследований в республике. Это не означает, что у нас нет хороших ученых. Солидные ученые из Азербайджана возглавляют крупные научные центры в США, Англии, Германии, Японии, Корее".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, депутат Бахтияр Алиев на заседании комитета.

Он отметил, что азербайджанские ученые за рубежом проводят научные исследования и привносят инновации.

"Они приносят миллионы денег в эти страны. Значит, у нас есть хорошие ученые. Мы должны поменять нашу политику. В свое время научная политика была возложена на Национальную академию наук Азербайджана, но, к сожалению, НАНА не смогла нести это бремя".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Əliyev: "Respublikada elmi araşdırmaların tətbiqi səviyyəsi bizi qane etmir"

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 17:56
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
26 апреля 2023 г. 11:52
Между Азербайджаном и Турцией подписан Протокол о сотрудничестве
ФотоМежду Азербайджаном и Турцией подписан "Протокол о сотрудничестве"
27 апреля 2023 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi