Бахтияр Алиев: Мы не удовлетворены уровнем применениянаучных исследований в стране

"Мы по-прежнему не удовлетворены уровнем применения научных исследований в республике. Это не означает, что у нас нет хороших ученых. Солидные ученые из Азербайджана возглавляют крупные научные центры в США, Англии, Германии, Японии, Корее".

"Мы по-прежнему не удовлетворены уровнем применения научных исследований в республике. Это не означает, что у нас нет хороших ученых. Солидные ученые из Азербайджана возглавляют крупные научные центры в США, Англии, Германии, Японии, Корее".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, депутат Бахтияр Алиев на заседании комитета.

Он отметил, что азербайджанские ученые за рубежом проводят научные исследования и привносят инновации.

"Они приносят миллионы денег в эти страны. Значит, у нас есть хорошие ученые. Мы должны поменять нашу политику. В свое время научная политика была возложена на Национальную академию наук Азербайджана, но, к сожалению, НАНА не смогла нести это бремя".