Бахар Мурадова выступает с докладом в парламенте

В Милли Меджлисе заслушивается отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, за 2023 год.

В Милли Меджлисе заслушивается отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, за 2023 год.

Как сообщает Report, ежегодный отчет зачитывает председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, отчетные данные отражают динамику прогресса в деятельности по основным направлениям государственной политики в данной сфере по сравнению с предыдущими годами.

Мурадова сообщила, что при подготовке документа были использованы данные 62 центральных и 76 местных исполнительных органов, центральных и местных исполнительных органов Нахчыванской Автономной Республики, а также ряда неправительственных организаций.

В отчете говорится, что в прошлом году на "горячую линию" поддержи в связи с гендерным насилием "860" поступило 302 обращения, 175 из них были связаны с насилием со стороны лиц, с которыми потерпевшие состояли в отношениях. Среди обратившихся 237 женщин и 65 мужчин. Количество обращений на "горячую линию" увеличилось на 12,3% по сравнению с 2022 годом.

Большинство обращений касалось психологического (288), физического (146) и сексуального насилия (6). Большинство заявителей стали жертвами нескольких форм насилия одновременно.