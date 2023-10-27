Бахар Мурадова призвала продолжить борьбу с ранними браками по принуждению

Глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова призвала продолжить борьбу с ранними браками по принуждению.

Глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова призвала продолжить борьбу с ранними браками по принуждению.

Как сообщает Report, об этом Бахар Мурадова сказала на общественных слушаниях в Милли Междлисе на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

“Женщин нельзя принуждать к ранним бракам. Также неприемлемо насилие в отношении женщин", - сказала Мурадова.

Председатель комитета отметила, что статистика касательно ранних браков по Азербайджану более благоприятная, чем в большинстве других стран.

"Конечно же и в нашем обществе имеются некоторые проблемы. Однако отрадно, что азербайджанское общество проявляет бдительность в данном вопросе", - сказала она.