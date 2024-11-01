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Азиз Алекберли: В Армении уцелели только два из 600 азербайджанских кладбищ

Азиз Алекберли: В Армении уцелели только два из 600 азербайджанских кладбищ
Милли Меджлис
1 ноября 2024 г. 12:02
Азиз Алекберли: В Армении уцелели только два из 600 азербайджанских кладбищ

Из 600 кладбищ на территории Армении, где похоронены западные азербайджанцы, только два не были разрушены армянами - в селе Гаранамаз Амасийского района и в селе Джюджакенд Калининского района.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Инициативной группы по Западному Азербайджану Милли Меджлиса Азиз Алекберли во время выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время изучается ситуация с кладбищами в селе Шидли Ведийского района, селах Сарванлар и Ренджбер Зангибасарского района, которые были засыпаны землей, чтобы скрыть факт их наличия.

"Более 450 наших кладбищ в Армении полностью стерты с лица земли, от 150 остались руины. На территории кладбищ в четырех селах Басаркечарского района - Сарыягуб, Дашкенд, Юхары Шорджа и Джанахмед возведены фортификационные сооружения для танков. Причем фортификации в селах Юхары Шорджа и Джанахмед были построены в начале 2024 года. Такая же ситуация в селах Зод и Инекдагы Басаркечара. По всем этим фактам необходимо подготовить материалы и представить их мировой общественности. В этом вандализме наряду с Арменией виновны и государства, поддерживающие ее и проводящие азербайджанофобскую политику", - сказал Алекберли.

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Версия на азербайджанском языке Əziz Ələkbərli: Ermənistanda qərbi azərbaycanlılara məxsus 600 qəbiristanlıqdan cəmi ikisi dağıdılmayıb

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