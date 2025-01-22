АЖД и его структуры освободят от необходимости получения лицензий и разрешений

15:36

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и входящие в его структуру организации будут освобождены от требований получения лицензий и разрешений для выполнения соответствующих работ в рамках своей деятельности.

Как сообщает Report, это предусмотрено поправками в законе "О транспорте".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Данные изменения направлены на применение единых принципов в управлении государственными предприятиями, действующими в сфере транспорта и коммуникаций, позволяя им оперативно выполнять различные работы в рамках своей деятельности. Аналогичное правило уже применяется к ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана и Космическому агентству при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос").

Поправки в законе "О транспорте" одобрены на заседании комитета и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.