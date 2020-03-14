В Азербайджане государство оплатит учебу в магистратуре лиц, потерявших родителей

В Азербайджане государству предлагают взять на себя расходы по обучению в магистратуре детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "Об образовании" внесут поправки.

Согласно изменению в статью 14 (учебные заведения) закона, плата за обучение детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, а также лиц, подпадающих под эту категорию, в период учебы на платной основе в магистратуре во всех государственных учебных заведениях, в научных организациях, а также в муниципальных и частных высших, среднеспециальных и профессиональных учебных заведениях будет оплачиваться из госбюджета.

Законопроект будет вынесен на обсуждение 16 марта на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.