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Азербайджанский депутат призвал отозвать посла в Париже

Азербайджанский депутат призвал отозвать посла в Париже Мы должны отказаться от посреднической миссии Франции
Милли Меджлис
26 ноября 2020 г. 12:16
Азербайджанский депутат призвал отозвать посла в Париже
Report/ Firi Salim

"Пункты резолюции, принятой вчера Сенатом Франции, направлены на дальнейшее расширение враждебности. Это большое пятно на имени Франции".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Азай Гулиев во время обсуждения принятой 25 ноября резолюции Сената Франции, призывающей правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

"Мы должны отказаться от посреднической миссии Франции. Мы должны предпринять более жесткие шаги. Необходимо отозвать нашего посла в Париже, экономические связи должны быть полностью прекращены".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Parisdəki səfirimizi geri çağırmalıyıq"

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