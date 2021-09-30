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Азербайджанские и турецкие спецназовцы освобождены от взаимных виз

Азербайджанские и турецкие спецназовцы освобождены от взаимных виз На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона ”Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Правительством Турецкой Республики относительно учений войск специального назначения азербайд
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 15:57
Азербайджанские и турецкие спецназовцы освобождены от взаимных виз
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона ”Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Правительством Турецкой Республики относительно учений войск специального назначения азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции”.

Как сообщает Report, Меморандум о взаимопонимании был подписан на основе положений заключенного между сторонами соглашения от 11 августа 1992 года и соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в военной, технической и научной областях от 10 июня 1996 года.

Поддержка принимающей страны, упомянутая в Меморандуме о взаимопонимании, начинается с момента ввода сил страны-отправителя на территорию принимающей страны и продолжается до тех пор, пока последний компонент сил страны-отправителя не покинет территорию принимающей страны.

Силы страны-отправителя освобождаются от визовых требований и процедур, связанных с регистрацией и контролем иностранцев в принимающей стране, при въезде на территорию принимающей страны и выезде с территории принимающей страны. Страна-отправитель уведомляет принимающую страну о персонале и поставках не менее чем за 60 дней до прибытия.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish special forces exempted from mutual visas
Версия на азербайджанском языке Təlimə gələn Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlıları qarşılıqlı vizadan azad edilib

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