Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях ПАЧЭС в Турции

Делегация Милли Меджлиса 30 сентября отправится в Стамбул для участия в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Делегация Милли Меджлиса 30 сентября отправится в Стамбул для участия в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В состав делегации вошли депутаты Эльдар Гулиев, Жаля Ахмедова и Рамин Мамедов.

В рамках визита глава делегации Эльдар Гулиев и депутат Жаля Ахмедова примут участие в заседаниях комитета по правовым и политическим вопросам, а депутат Рамин Мамедов – в заседаниях комитета по технологическим и экологическим вопросам.

Визит парламентской делегации завершится 1 ноября.