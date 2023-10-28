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Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях ПАЧЭС в Турции

Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях ПАЧЭС в Турции Делегация Милли Меджлиса 30 сентября отправится в Стамбул для участия в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Милли Меджлис
28 октября 2023 г. 12:34
Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях ПАЧЭС в Турции

Делегация Милли Меджлиса 30 сентября отправится в Стамбул для участия в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В состав делегации вошли депутаты Эльдар Гулиев, Жаля Ахмедова и Рамин Мамедов.

В рамках визита глава делегации Эльдар Гулиев и депутат Жаля Ахмедова примут участие в заседаниях комитета по правовым и политическим вопросам, а депутат Рамин Мамедов – в заседаниях комитета по технологическим и экологическим вопросам.

Визит парламентской делегации завершится 1 ноября.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to take part in PABSEC meetings in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyəyə gedir, QDİƏT PM-in komitə iclaslarında iştirak edəcəklər

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