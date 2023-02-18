Азербайджанские депутаты примут участие в сессии ПА Евронест

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее (ПА) Евронест Таир Миркишили и члены делегации Турал Гянджалиев, Илтизам Юсифов, Вугар Байрамов, Солтан Мамедов и Нурлан Гасанов 18 февраля посетят Кишинев (Молдова) для участия в 10-й пленарной сес

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее (ПА) Евронест Таир Миркишили и члены делегации Турал Гянджалиев, Илтизам Юсифов, Вугар Байрамов, Солтан Мамедов и Нурлан Гасанов 18 февраля посетят Кишинев (Молдова) для участия в 10-й пленарной сессии организации.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сессии будут предшествовать заседания Бюро ПА Евронест, комитетов по политическим вопросам, правам человека и демократии, энергетической безопасности, экономической интеграции и социальным вопросам, заслушаны отчеты и приняты соответствующие решения.

А на 10-й пленарной сессии ПА Евронест будут обсуждаться перспективы политики Восточного партнерства.

Визит завершится 21 февраля.