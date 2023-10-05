Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой сессии ПА НАТО

Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Азербайджанская делегация во главе с председателем комитета парламента по обороне, безопасности, и борьбе с коррупцией Зияфетом Аскеровым 6 октября отправится в Копенганен (Дания).
В рамках ежегодной сессии ПА НАТО пройдут заседания, посвященные вопросам демократии и безопасности, обороны, экономики и безопасности, а также науки и технологий.