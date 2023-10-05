О нас

Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой сессии ПА НАТО

Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой сессии ПА НАТО Азербайджанские депутаты примут участие в 69-й осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Милли Меджлис
5 октября 2023 г. 10:33
Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой сессии ПА НАТО

Азербайджанские депутаты примут участие в 69-ой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Азербайджанская делегация во главе с председателем комитета парламента по обороне, безопасности, и борьбе с коррупцией Зияфетом Аскеровым 6 октября отправится в Копенганен (Дания).

В рамках ежегодной сессии ПА НАТО пройдут заседания, посвященные вопросам демократии и безопасности, обороны, экономики и безопасности, а также науки и технологий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MPs to participate in 69th annual session of NATO PA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar NATO PA-nın 69-cu illik sessiyasında iştirak edəcək

Другие новости из категории

Часть Бинагадинского и Апшеронского районов могут быть включены в состав Сумгайыта
Часть Бинагадинского и Апшеронского районов могут быть включены в состав Сумгайыта
3 октября 2023 г. 12:12
Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 6 октября
Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 6 октября
2 октября 2023 г. 17:03
Азербайджан и Грузия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Азербайджан и Грузия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
2 октября 2023 г. 13:07
В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки
В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки
2 октября 2023 г. 12:48
В ММ вынесут на обсуждение законопроект Об авиации
В ММ вынесут на обсуждение законопроект "Об авиации"
2 октября 2023 г. 12:42
Спикер ММ: Антитеррористические мероприятия - логическое продолжение победы, одержанной в Отечественной войне
Спикер ММ: Антитеррористические мероприятия - логическое продолжение победы, одержанной в Отечественной войне
2 октября 2023 г. 11:22
Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса
Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса
2 октября 2023 г. 11:09
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС
1 октября 2023 г. 16:25
В Баку состоялось 13-е заседание IAF для министров и парламентариев
ФотоВ Баку состоялось 13-е заседание IAF для министров и парламентариев
1 октября 2023 г. 15:43
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
30 сентября 2023 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi