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Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент

Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент Наши депутаты посетят ряд избирательных пунктов
Милли Меджлис
6 января 2021 г. 12:36
Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент
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Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 7 января посетят столицу Казахстана Нур-Султан для наблюдения за парламентскими выборами в этой стране.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, по линии Межпарламентской ассамблеи и Исполнительного комитета стран-участников СНГ за выборами будет наблюдать депутат Арзу Нагиев, а по линии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран - депутат Нагиф Гамзаев.

В ходе выборов, которые состоятся 10 января, наши депутаты посетят ряд избирательных пунктов, поинтересуются созданными там условиями, пронаблюдают за ходом процесса голосования и активностью избирателей.

Визит завершится 15 января.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to observe parliamentary elections in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan deputatları Qazaxıstanda parlament seçkilərini müşahidə edəcəklər

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