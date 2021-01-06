Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент

Наши депутаты посетят ряд избирательных пунктов

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 7 января посетят столицу Казахстана Нур-Султан для наблюдения за парламентскими выборами в этой стране.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, по линии Межпарламентской ассамблеи и Исполнительного комитета стран-участников СНГ за выборами будет наблюдать депутат Арзу Нагиев, а по линии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран - депутат Нагиф Гамзаев.

В ходе выборов, которые состоятся 10 января, наши депутаты посетят ряд избирательных пунктов, поинтересуются созданными там условиями, пронаблюдают за ходом процесса голосования и активностью избирателей.

Визит завершится 15 января.