Азербайджанская парламентская делегация прибыла в Беларусь

Азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла в Беларусь с официальным визитом.

Азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла в Беларусь с официальным визитом.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Беларуси.

"Мы обсудим все вопросы, касающиеся нашего дальнейшего сотрудничества по линии парламентской деятельности, которое будет направлено на развитие отношений и договоренностей, определенных главами наших государств", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, приветствуя Гафарову. Она напомнила, что переговоры пройдут после официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года.

Встречу с членами азербайджанской парламентской делегации уже провел председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Сивец. Обсуждались приоритетные направления сотрудничества, включая национальную безопасность и развитие цифровых технологий.

Программа визита делегации предусматривает встречи с руководством правительства, палат парламента, подписание документов о сотрудничестве, посещение Белорусского государственного университета и другие мероприятия.