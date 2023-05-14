Азербайджанская делегация примет участие в мероприятиях в честь юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой 14 мая прибыла с рабочим визитом в столицу Российской Федерации город Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию Великого лидера Гейдара Алиева.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой 14 мая прибыла с рабочим визитом в столицу Российской Федерации город Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию Великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Среди встречавших азербайджанскую делегацию в московском аэропорту Внуково-2 были заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в фотовыставках и иных мероприятиях, проведение которых намечено в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания, а также в Агентстве ТАСС.