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Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ

Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ 10:46 Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ.
Милли Меджлис
17 июня 2023 г. 11:07
Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ

Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены делегации Рафаэль Гусейнов, Кямал Джафаров, Эркин Гадирли, Кёнуль Нуруллаева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи 18 июня посетят Страсбург (Франция) для участия в летней сессии организации.

Визит завершится 25 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞPA-nın yay sessiyasında iştirak edəcək

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