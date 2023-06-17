Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ

10:46 Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ.

Азербайджанская делегация примет участие в летней сессии ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены делегации Рафаэль Гусейнов, Кямал Джафаров, Эркин Гадирли, Кёнуль Нуруллаева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи 18 июня посетят Страсбург (Франция) для участия в летней сессии организации.

Визит завершится 25 июня.