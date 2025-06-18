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Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия

Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 14:04
Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия

Азербайджан установит госпошлину в размере 340 тыс. манатов за выдачу лицензии на организацию казино-игр на искусственных островах Каспия.

Как сообщает Report, об этом говорится проекте поправок изменения в закон "О государственной пошлине".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Лицензия выдается сроком один год, для ее продления в течение срока действия также будет взиматься пошлина в размере 340 тыс. манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to introduce state duty for casinos on artificial Caspian islands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kazino oyunlarının keçirilməsinə görə dövlət rüsumu müəyyənləşir

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