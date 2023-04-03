О нас

Азербайджан ратифицирует протокол по ОТГ

Азербайджан ратифицирует протокол по ОТГ Азербайджан утверждает протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение “О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств”.
Милли Меджлис
3 апреля 2023 г. 15:53
Азербайджан ратифицирует протокол по ОТГ

Азербайджан утверждает протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение “О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств”.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении протокола включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 4 апреля.

Протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение был подписан 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.

Одно из этих изменений предусматривает изменение названия “Совета сотрудничества тюркоязычных государств” на “Организацию тюркских государств” решением от 12 ноября 2021 года и внесение соответствующих изменений в соглашение.

В соответствии с протоколом, Тюркская академия, а также Фонд тюркской культуры и наследия будут действовать как организации, связанные с ОТГ, с целью осуществления сотрудничества в области науки и образования, распространения и признания общих ценностей тюркского мира, а также сохранения и продвижения тюркской культуры и наследия.

Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур. Депозитарием протокола является Министерство иностранных дел Турции.

Протокол подписан в едином подлинном экземпляре на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком, узбекском и английском языках. Все языковые версии имеют одинаковую юридическую силу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan TDT ilə bağlı Protokolu təsdiqləyir

Самое важное

Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
ФотоЗакир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
3 апреля 2023 г. 16:47
Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
ФотоУстановлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
3 апреля 2023 г. 12:47
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
3 апреля 2023 г. 12:15
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
2 апреля 2023 г. 00:00
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi