Азербайджан ратифицирует протокол по ОТГ

Азербайджан утверждает протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение “О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств”.

Азербайджан утверждает протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение “О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств”.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении протокола включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 4 апреля.

Протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение был подписан 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.

Одно из этих изменений предусматривает изменение названия “Совета сотрудничества тюркоязычных государств” на “Организацию тюркских государств” решением от 12 ноября 2021 года и внесение соответствующих изменений в соглашение.

В соответствии с протоколом, Тюркская академия, а также Фонд тюркской культуры и наследия будут действовать как организации, связанные с ОТГ, с целью осуществления сотрудничества в области науки и образования, распространения и признания общих ценностей тюркского мира, а также сохранения и продвижения тюркской культуры и наследия.

Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур. Депозитарием протокола является Министерство иностранных дел Турции.

Протокол подписан в едином подлинном экземпляре на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком, узбекском и английском языках. Все языковые версии имеют одинаковую юридическую силу.