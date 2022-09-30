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Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками касательно Армении

Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками касательно Армении Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками в отношении Армении. Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался вопрос по утверждению конвенции «О представлении судебных и несудебных документов по гражданским или т
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 11:58
Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками касательно Армении

Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками касательно Армении.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался вопрос по утверждению конвенции "О
о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам".

Конвенция предусматривает необходимость обеспечить своевременное доведение до сведения адресата судебных и внесудебных документов, подлежащих вручению за границей.

Азербайджан не будет применять положения конвенции в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса также обсуждался законопроект об утверждении Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

Было заявлено, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международным правилам выплаты алиментов на детей и других форм содержания семьи, и Азербайджан присоединяется к этой конвенции с известной оговоркой в отношении Армении (полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения).

После обсуждения документы были утверждены.

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Версия на английском языке Azerbaijan joins two conventions conditionally in relation to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iki konvensiyaya Ermənistana münasibətdə qeyd-şərtlə qoşulub

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