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Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией

Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией для нормализации отношений между двумя странами.
Милли Меджлис
15 апреля 2022 г. 11:57
Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией

Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией для нормализации отношений между двумя странами.

Report передает, что с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента.

“Мы должны стать инициаторами этих процессов. Мы должны работать с армянским обществом. К этому нас подталкивают и шаги, предпринятые руководством Армении по части признания сложившихся реалий”, - подчеркнул он.

По словам Ф.Мустафы, Армения уже признает необходимость подписания мирного договора с Азербайджаном.

"Сам Пашинян признает, что без подписания мирного договора с Азербайджаном Армения не сможет развиваться. И мы должны использовать это и усилить работу с армянским парламентом. В парламенте существует необходимость создания комиссии для этого”,- сказал депутат.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Armenian parliaments may establish commission – MP 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan parlamentlərarası komissiyasının yaradılması təklif edilib

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