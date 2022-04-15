Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией

Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией для нормализации отношений между двумя странами.

Азербайджан предлагает создать межпарламентскую комиссию с Арменией для нормализации отношений между двумя странами.

Report передает, что с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента.

“Мы должны стать инициаторами этих процессов. Мы должны работать с армянским обществом. К этому нас подталкивают и шаги, предпринятые руководством Армении по части признания сложившихся реалий”, - подчеркнул он.

По словам Ф.Мустафы, Армения уже признает необходимость подписания мирного договора с Азербайджаном.

"Сам Пашинян признает, что без подписания мирного договора с Азербайджаном Армения не сможет развиваться. И мы должны использовать это и усилить работу с армянским парламентом. В парламенте существует необходимость создания комиссии для этого”,- сказал депутат.