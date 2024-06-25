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Азербайджан внес изменения в визовый режим с двумя странами

Азербайджан внес изменения в визовый режим с двумя странами Азербайджан вносит изменения в визовый режим с еще двумя странами.
Милли Меджлис
25 июня 2024 г. 11:48
Азербайджан внес изменения в визовый режим с двумя странами

Азербайджан вносит изменения в визовый режим с еще двумя странами.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлис ратифицировал соглашение об отмене визового режима с Марокко, и освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов с Гамбией.

В частности парламент утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований".

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Версия на английском языке Azerbaijan makes changes in visa regime with two countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla daha iki ölkə arasında viza tələbi aradan qaldırılır

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