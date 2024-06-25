Азербайджан внес изменения в визовый режим с двумя странами

Азербайджан вносит изменения в визовый режим с еще двумя странами.

Азербайджан вносит изменения в визовый режим с еще двумя странами.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлис ратифицировал соглашение об отмене визового режима с Марокко, и освобождении от визовых требований владельцев диппаспортов с Гамбией.

В частности парламент утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований".