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Азербайджан отказывается от французского языка при осуществлении Конвенции о взыскании алиментов

Азербайджан отказывается от французского языка при осуществлении Конвенции о взыскании алиментов Азербайджан в соответствии со статьями 62 и 44 (3) Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи" отказывается от использования французского языка при осуществлении иных сообщений между центральными органам
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 17:09
Азербайджан отказывается от французского языка при осуществлении Конвенции о взыскании алиментов

Азербайджан в соответствии со статьями 62 и 44 (3) Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи" отказывается от использования французского языка при осуществлении иных сообщений между центральными органами.

Как сообщает Report, проект закона об утверждении Конвенции ”О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Отметим, что пункт 3 статьи 44 Конвенции (требования к языку) гласит: "Любое другое общение между центральными органами осуществляется на официальном языке запрашиваемого государства или на английском или же французском языках, если иное не согласовано этими органами. Однако договаривающееся государство может возразить против использования английского или французского языков в соответствии со статьей 62".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan uşaqlara görə alimentin tutulması ilə bağlı Konvensiyada fransız dilindən istifadədən imtina edir

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