Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми

Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми

В 2024 году 30 человек были объявлены в розыск правоохранительными органами Азербайджана по обвинениям в торговле людьми, вовлечении в действия сексуального характера, содержании притонов, вовлечении несовершеннолетних в противоречащие общественной нравственности действия, незаконном распространении порнографических материалов или предметов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

В годовом отчете отмечается, что из этих лиц 16 человек, в том числе 3 торговца людьми, были задержаны и переданы органу уголовного преследования. В настоящее время продолжается международный розыск 11 человек, обвиняемых в торговле людьми, по каналам Интерпола.

В документе подчеркивается, что страны, в которых скрываются эти лица, и другая необходимая информация о них получены, и в соответствии с требованиями двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи направлены обращения для их экстрадиции.

Кроме того, было выявлено 44 факта, совершенных с применением информационных технологий (в социальных сетях WhatsApp, Tik-tok, Instagram, Telegram), и возбуждено 4 уголовных дела по статье 144-1 (торговля людьми), 6 - по статье 243.1 (вовлечение в проституцию), 1 - по статье 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса.