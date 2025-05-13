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Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми

Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 10:09
Азербайджан объявил 11 человек в международный розыск по линии Интерпола за торговлю людьми
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В 2024 году 30 человек были объявлены в розыск правоохранительными органами Азербайджана по обвинениям в торговле людьми, вовлечении в действия сексуального характера, содержании притонов, вовлечении несовершеннолетних в противоречащие общественной нравственности действия, незаконном распространении порнографических материалов или предметов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

В годовом отчете отмечается, что из этих лиц 16 человек, в том числе 3 торговца людьми, были задержаны и переданы органу уголовного преследования. В настоящее время продолжается международный розыск 11 человек, обвиняемых в торговле людьми, по каналам Интерпола.

В документе подчеркивается, что страны, в которых скрываются эти лица, и другая необходимая информация о них получены, и в соответствии с требованиями двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи направлены обращения для их экстрадиции.

Кроме того, было выявлено 44 факта, совершенных с применением информационных технологий (в социальных сетях WhatsApp, Tik-tok, Instagram, Telegram), и возбуждено 4 уголовных дела по статье 144-1 (торговля людьми), 6 - по статье 243.1 (вовлечение в проституцию), 1 - по статье 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса.

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Версия на английском языке Azerbaijan places 11 people on int’l wanted list for human trafficking
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan insan alverinə görə 11 nəfəri İnterpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verib

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