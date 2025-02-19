Азербайджан может ужесточить штрафы за переход ж/д путей в неположенном месте

В Азербайджане могут ввести новые штрафы за нарушение правил пользования железнодорожными переездами.

В Азербайджане могут ввести новые штрафы за нарушение правил пользования железнодорожными переездами.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса комитетом по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды или проезд транспортных средств через железные дороги в неположенных местах вводится штраф в размере 200 манатов.

В случае повторного совершения правонарушения в течение одного года водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.

Кроме того, за причинение легкого вреда здоровью кому-либо предлагается применять штраф в размере 300 манатов или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

В то же время за переход железной дороги пешеходами в неустановленных для этого местах в поправках предусмотрены штрафы в размере 40 манатов.

Штрафы за перегон скота и гужевого транспорта через железные дороги в темное время суток или в условиях ограниченной видимости могут повысить с 40 до 80 манатов.