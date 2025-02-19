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Азербайджан может ужесточить контроль за безопасностью в сфере гражданской авиации

Азербайджан может ужесточить контроль за безопасностью в сфере гражданской авиации Милли Меджлис Азербайджана на следующем пленарном заседании обсудит ужесточение контроля за безопасностью в сфере авиации, что в частности предусматривает введение новых штрафов.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 12:04
Азербайджан может ужесточить контроль за безопасностью в сфере гражданской авиации

Милли Меджлис Азербайджана на следующем пленарном заседании обсудит ужесточение контроля за безопасностью в сфере авиации, что в частности предусматривает введение новых штрафов.

Как передает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсудил сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству.

По итогам обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Согласно документу, за изъятие без разрешения любого элемента воздушного судна, груза и багажа, обнаруженных на месте авиационного происшествия или инцидента, штраф предлагается повысить с 500 до 600 манатов.

В новой статье, которую предлагают внести в Кодекс, за вмешательство в деятельность постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов предусматриваются штрафы в размере 1000 манатов для физлиц, 5000 манатов для должностных лиц и 10 000 манатов для юрлиц.

Также устанавливаются новые штрафы за нарушение требований к авиационному персоналу. Так, при привлечении к работе в гражданской авиации лиц, не имеющих необходимого свидетельства, удостоверения и сертификата (выданные в иностранном государстве должны быть признаны в установленном порядке) физлиц ждут штрафы в размере 3000 манатов, должностных - 5000 манатов, юрлиц – 20 000 манатов.

За необеспечение прохождения летными и кабинными экипажами, а также диспетчерами соответствующей подготовки, тренировки и медицинского осмотра физических лиц предлагают штрафовать на 4000 манатов, должностных - на 8000 манатов, юрлиц - на 30 000 манатов.

Кроме того, вводятся штрафы за нарушение общих требований к эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов:

- За эксплуатацию клуба или ассоциации беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения: 3000 манатов для физических, 5000 манатов для должностных, 8000 манатов для юридических лиц;

- За полет гражданских беспилотных летательных аппаратов в контролируемом воздушном пространстве и приаэродромной территории без разрешения уполномоченного центра: 3000, 7000 и 15000 манатов соответственно;

- За невыполнение оператором указания центра о немедленном прекращении полета или изменении операции: 4000, 7000 и 17 000 манатов соответственно.

Наряду с этим, за использование эксплуатантами воздушного судна без страхования своей ответственности за ущерб (за исключением предусмотренного случая) физические лица будут оштрафованы на 5000 манатов, должностные - на 10 000 манатов, юридические - на 50 000 манатов. В случае с БПЛА штрафы составят 3000, 5000 и 10 000 манатов соответственно.

Предусматриваются новые штрафы и за несоблюдение требований сертификации в сфере гражданской авиации. Так, если определение профессиональной пригодности авиационного персонала поручено несертифицированным медицинским учреждениям и их сотрудникам, должностных лиц ждет штраф на сумму от 5000 до 8000 манатов, юридических лиц - от 20000 до 30000 манатов.

Наряду с этим, за эксплуатацию гражданских аэропортов или аэродромов, а также вертолетных площадок без сертификации штраф для физлиц составит 3-4 тыс. манатов, должностных – 7-9 тыс. манатов, юридических - от 20-40 тыс. манатов.

При отсутствии необходимого сертификата у поставщиков аэронавигационного обслуживания, а также организаций, привлекаемыми к проектированию, производству или техническому обслуживанию систем и их компонентов, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 7000 до 9000 манатов, юридические лица - от 20 000 до 40 000 манатов.

За отсутствие сертификата у организаций, оказывающих техническое обслуживание или управляющих поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов, должностным лицам грозит штраф от 7000 до 9000 манатов, юридическим - от 20 000 до 40 000 манатов.

За использование несертифицированного авиационного оборудования и средств, с конфискацией или без конфискации оборудования и средств, физические лица будут оштрафованы на 2000 манатов, должностные лица - на 5000 манатов, юридические лица - на 50 000 манатов.

Другие поправки в Кодекс об административных проступках касаются случаев, повлекших причинение легкого вреда человеческому здоровью по неосторожности. В частности, если инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушных судов сотрудником, обязанным соблюдать эти правила, предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1000 манатов. С учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя возможен также административный арест на срок от 10 до 20 суток.

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Версия на английском языке Azerbaijan to tighten safety control in civil aviation sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aviasiya personalına dair tələblərin pozulmasına görə yeni cərimələr müəyyənləşir

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