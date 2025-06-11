Азербайджан и Узбекистан обсудили межпарламентское сотрудничество

Обсуждены связи Милли Меджлиса с обеими палатами парламента Узбекистана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11 июня в Астане в рамках XIV пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств встретилась с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя дружественными странами.

Также стороны отметили успешное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана во многих областях, а также подчеркнули важную роль глав государств двух стран в достижении нынешнего высокого уровня отношений.

В ходе беседы было отмечено, что расширение связей между законодательными органами вносит вклад в развитие двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что связи Милли Меджлиса с обеими палатами парламента Узбекистана находятся на высоком уровне.

Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила взаимные визиты, отметив положительную динамику межпарламентских связей. Было подчеркнуто, что наши парламентарии успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.