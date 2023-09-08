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Азербайджан и Словакия устраняют двойное налогообложение

Азербайджан и Словакия устраняют двойное налогообложение Азербайджан и Словакия устраняют двойное налогообложение.
Милли Меджлис
8 сентября 2023 г. 12:38
Азербайджан и Словакия устраняют двойное налогообложение

Азербайджан и Словакия устраняют двойное налогообложение.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов“.

В документе отмечается, что, если резидент Словакии в соответствии с положениями настоящего соглашения получает в Азербайджане налогооблагаемый доход, то Словакия разрешает вычесть из дохода этого резидента сумму налога, равную уплаченному в Азербайджане подоходному налогу.

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