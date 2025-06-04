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Азербайджан и Пакистан обсудили стратегические отношения, региональные процессы

Азербайджан и Пакистан обсудили стратегические отношения, региональные процессы 16:39 Обсуждено развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.
Милли Меджлис
4 июня 2025 г. 17:04
Азербайджан и Пакистан обсудили стратегические отношения, региональные процессы

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегических отношений, региональные процессы.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.

На встрече выражено удовлетворение развитием стратегических отношений между Азербайджаном и Пакистаном на основе дружбы и братства.

Гафарова с удовлетворением вспомнила о визите премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан на прошлой неделе, о проведении в Лачыне трехстороннего саммита Азербайджан-Пакистан-Турция. По ее мнению, решения, принятые на этом саммите, станут новым этапом в сотрудничестве дружественных и братских стран в самых различных областях.

Посол со своей стороны подчеркнул нерушимые отношения дружбы и братства между народами Пакистана и Азербайджана.

Дипломат также предоставил информацию о конфликте между Пакистаном и Индией, отметил важность поддержки Азербайджана позиции Пакистана, заявив, что "наши страны поддерживают друг друга по всем вопросам".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Pakistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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