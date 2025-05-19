Азербайджан и Испания намерены укреплять межпарламентские связи

Азербайджан и Испания намерены укреплять межпарламентские связи

В рамках официального визита в Испанию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем испанского Сената Педро Ролланом.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, приветствуя спикера азербайджанского парламента, Педро Роллан выразил заинтересованность в дальнейшем расширении отношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что Сенат придает большое значение укреплению межпарламентских связей, а также готов поддерживать сотрудничество между правительствами.

Роллан высоко оценил показатели экономического развития Азербайджана. Он отметил, что испанские компании успешно работают в Азербайджане, особенно в транспортной сфере. Политик также подчеркнул, что в Испании высоко ценят сотрудничество между странами в энергетической отрасли.

В свою очередь, Сахиба Гафарова отметила успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Испанией в ряде областей, в том числе наличие положительного опыта взаимодействия в экономической сфере. Спикер обратила внимание на широкие возможности для развития сотрудничества и в других областях. Гафарова сообщила о позитивной динамике в развитии политических связей в последнее время.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса подчеркнула важность развития сотрудничества между парламентами. В этом контексте было обращено внимание на значение взаимных визитов парламентских делегаций. На встрече также состоялся обмен мнениями о налаживании сотрудничества между парламентскими комитетами.