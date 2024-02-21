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Азербайджан и Бахрейн обсудили перспективы сотрудничества между парламентами

Азербайджан и Бахрейн обсудили перспективы сотрудничества между парламентами Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.
Милли Меджлис
21 февраля 2024 г. 20:34
Азербайджан и Бахрейн обсудили перспективы сотрудничества между парламентами

Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.

Как сообщает Report, Аль-Мусалам находится с визитом в Азербайджане для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Сахиба Гафарова отметила, что общие религиозные и культурные ценности народов Азербайджана и Бахрейна вносят положительный вклад в развитие отношений между странами.

В свою очередь Аль-Мусалам выразил уверенность в успешном проведении в Баку 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. По его словам, эта Азиатская парламентская ассамблея является хорошей платформой для сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами Азербайджана и Бахрейна. Было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего углубления связей в этом направлении, в том числе были рассмотрены возможности сотрудничества между парламентскими комитетами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Bəhreyn parlamentləri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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