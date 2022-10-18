О нас

Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами

Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами Азербайджан и Алжир взаимно отменяют визовые требования для лиц с дипломатическими и служебными паспортами.
Милли Меджлис
18 октября 2022 г. 18:05
Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами

Азербайджан и Алжир взаимно отменяют визовые требования для лиц с дипломатическими и служебными паспортами.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям был включен законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжира об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".

На заседании также был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении соглашения о социальном обеспечении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия.

Документы были рекомендованы на пленарное заседание парламента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Algeria cancel visa requirement for diplomatic passport holders
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Əlcəzair arasında diplomatik pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbi ləğv edilir

Самое важное

Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27
Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
ФотоПотерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
17 октября 2022 г. 11:55
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi