Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами

Азербайджан и Алжир взаимно отменяют визовые требования для лиц с дипломатическими и служебными паспортами.

Азербайджан и Алжир взаимно отменяют визовые требования для лиц с дипломатическими и служебными паспортами.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям был включен законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжира об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".

На заседании также был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении соглашения о социальном обеспечении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия.

Документы были рекомендованы на пленарное заседание парламента.