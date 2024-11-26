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Азербайджан частично отменяет визовый режим с Саудовской Аравией и Индонезией

Азербайджан частично отменяет визовый режим с Саудовской Аравией и Индонезией
Милли Меджлис
26 ноября 2024 г. 19:13
Азербайджан частично отменяет визовый режим с Саудовской Аравией и Индонезией

Азербайджан, Саудовская Аравия и Индонезия договорились о частичной отмене визового режима.

Как сообщает Report, соответствующие законопроекты будут обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 ноября.

В повестку заседания включены законопроекты об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз", а также об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Индонезии о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

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