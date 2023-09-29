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Азай Гулиев: Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране

Азай Гулиев: Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране.
Милли Меджлис
29 сентября 2023 г. 01:03
Азай Гулиев: Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране

Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Азай Гулиев.

Он отметил, что утрату понес не только парламент, но и весь азербайджанский народ.

"Мы потеряли видного представителя интеллигенции, истинную патриотку Азербайджана. Единственное, что утешает нас, Ганира ханум запомнится своими поступками", - добавил парламентарий.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev: "Qənirə Paşayeva bütün varlığı ilə ölkəyə, Vətənə təmənnasız bağlı idi"

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