Азай Гулиев: Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране

Ганира Пашаева была привязана к народу и своей стране.
Об этом сказал
Он отметил, что утрату понес не только парламент, но и весь азербайджанский народ.
"Мы потеряли видного представителя интеллигенции, истинную патриотку Азербайджана. Единственное, что утешает нас, Ганира ханум запомнится своими поступками", - добавил парламентарий.
Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.
Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.