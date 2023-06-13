Автомобильные штрафы гази Карабахских войн могу быть списаны

Предлагается списать автомобильные штрафы, выписанные гази Первой и Второй карабахских войн.

Предлагается списать автомобильные штрафы, выписанные гази Первой и Второй карабахских войн.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса выступил депутат Вугар Искендеров.

Он отметил, что выдаваемые ранее ветеранам Первой и Второй карабахских войн автомобили не проходили техосмотр и это создавало возможность для неуплаты штрафов:

"В течение долгих лет эти штрафы множились. Это вызвано их безответственностью, потому что большинство ветеранов игнорировали полученные СМС-сообщения".

"Разумеется, это ни с кого не снимает ответственности. В Кодексе об административных правонарушениях имеется и действует статья о том, что штраф теряет силу спустя 5 лет. Они лишь просят ускорить этот процесс. Из-за большого количества штрафов некоторые управляют транспортными средствами без номерного знака, а это - правонарушение. Часть гази и ветеранов не оплачивают штрафы, и эти проблемы растут. Они просят амнистировать собранные до этого дня штрафы, а впоследствии штрафы за правонарушения будут оплачиваться", - добавил В.Искендеров.