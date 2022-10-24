О нас

Асим Моллазаде: Есть необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями

Асим Моллазаде: Есть необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями В связи с переходом к многопартийной системе в Азербайджане существует необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями.
Милли Меджлис
24 октября 2022 г. 12:38
Асим Моллазаде: Есть необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями

В связи с переходом к многопартийной системе в Азербайджане существует необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Партии демократических реформ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде на общественных слушаниях в парламенте в связи с новым законопроектом "О политических партиях".

"В последние годы в мире произошло много перемен. Я считаю, что для того, чтобы предотвратить внешнее влияние на фоне происходящих событий, мы должны наложить определенные ограничения на нашу политическую систему", - отметил депутат.

По его словам, иностранное финансирование и политическая коррупция являются очень серьезными факторами:

"Мы видим это в деятельности французского парламента и Конгресса США. Это должно быть выявлено, или на это должны быть наложены ограничения в законодательстве".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Asim Mollazadə: "Siyasi partiyalarla bağlı təkmilləşməyə ehtiyac var"

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi