Асим Моллазаде: Есть необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями

В связи с переходом к многопартийной системе в Азербайджане существует необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями.

В связи с переходом к многопартийной системе в Азербайджане существует необходимость в совершенствовании работы с политическими партиями.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Партии демократических реформ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде на общественных слушаниях в парламенте в связи с новым законопроектом "О политических партиях".

"В последние годы в мире произошло много перемен. Я считаю, что для того, чтобы предотвратить внешнее влияние на фоне происходящих событий, мы должны наложить определенные ограничения на нашу политическую систему", - отметил депутат.

По его словам, иностранное финансирование и политическая коррупция являются очень серьезными факторами:

"Мы видим это в деятельности французского парламента и Конгресса США. Это должно быть выявлено, или на это должны быть наложены ограничения в законодательстве".