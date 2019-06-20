Асеф Гаджиев переизбран на пост генсека ПА ОЧЭС

Состоялось голосование по выборам нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

Как сообщает Report, в голосовании приняли участие два кандидата.

Это нынешний генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Асеф Гаджиев и дипломатический помощник спикера парламента Греции Спирос Теохаропулос.

По итогам голосования Асеф Гаджиев был избран новым генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи ОЧЭС. Он останется на этом посту еще на 5 лет.