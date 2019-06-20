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Асеф Гаджиев переизбран на пост генсека ПА ОЧЭС

Асеф Гаджиев переизбран на пост генсека ПА ОЧЭС

Состоялось голосование по выборам нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

Как сообщает Report, в голосовании приняли участие два кандидата.

Это нынешний генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Асеф Гаджиев и дипломатический помощник спикера парламента Греции Спирос Теохаропулос.

По итогам голосования Асеф Гаджиев был избран новым генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи ОЧЭС. Он останется на этом посту еще на 5 лет.

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