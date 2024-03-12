Арендующие жилье чиновники налоговых органов получат денежную компенсацию

Планируется усилить социальную защиту должностных лиц налоговых органов.

Планируется усилить социальную защиту должностных лиц налоговых органов.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в "Положение о службе в государственных налоговых органах".

В целях совершенствования регулирования социальной защиты и материального обеспечения должностных лиц налоговых органов ​​в Положение добавлена ​​отдельная глава и определены новые выплаты - денежная компенсация должностным лицам, не имеющим места жительства в связи с изменением места службы в налоговых органах и проживающим в арендованной квартире, а также доплаты за ученую степень.