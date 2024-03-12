О нас

Арендующие жилье чиновники налоговых органов получат денежную компенсацию

Арендующие жилье чиновники налоговых органов получат денежную компенсацию Планируется усилить социальную защиту должностных лиц налоговых органов.
Милли Меджлис
12 марта 2024 г. 14:44
Арендующие жилье чиновники налоговых органов получат денежную компенсацию

Планируется усилить социальную защиту должностных лиц налоговых органов.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в "Положение о службе в государственных налоговых органах".

В целях совершенствования регулирования социальной защиты и материального обеспечения должностных лиц налоговых органов ​​в Положение добавлена ​​отдельная глава и определены новые выплаты - денежная компенсация должностным лицам, не имеющим места жительства в связи с изменением места службы в налоговых органах и проживающим в арендованной квартире, а также доплаты за ученую степень.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kirayədə yaşayan vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə pul kompensasiyası veriləcək

Экслюзивные новости

Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi