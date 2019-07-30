Аппарат ММ: Прежние законы не отвечают нынешним требованиям

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"Некоторые ныне действующие законы принимаются нами во второй и третий раз. Но время меняется и прежние законы уже не отвечают нынешним требованиям".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, законодательный орган продуктивно работал и на весенней сессии 2019 года: "Мы работаем в определенном ритме. Безусловно, по мере углубления проводимых в стране реформ, наблюдается существенная разница и в области усовершенствования законодательства. Ранее мы занимались устранением пробелов в действующем законодательстве".

С.Мирзоев заявил о принятии во время весенней сессии парламента законов "О правилах использования Государственного герба Азербайджанской Республики", "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики" и ряда законов в сфере экономики.