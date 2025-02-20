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Принята Бакинская декларация 15-й пленарной сессии АПА

Принята Бакинская декларация 15-й пленарной сессии АПА По итогам 15-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии (АПА) была принята Бакинская декларация.
Милли Меджлис
20 февраля 2025 г. 11:33
Принята Бакинская декларация 15-й пленарной сессии АПА

По итогам 15-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии (АПА) была принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, в документе приветствовалось расширение рядов Парламентской ассамблеи Азии, полноправное членство Омана, а также предоставление Беларуси статуса наблюдателя.

10:10

В Баку начался второй день работы 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, ожидается, что 20 февраля на сессии будет принята Бакинская декларация.

В настоящее время проект документа обсуждается парламентариями стран Азии.

15-я пленарная сессия АПА начала свою работу в Баку накануне, 19 февраля. Темой мероприятия является "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

В мероприятии принимают участие 280 представителей 35 делегаций, в повестку вошли ряд важных вопросов глобальной повестки.

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Версия на английском языке Baku Declaration of 15th Plenary Session of APA adopted
Версия на азербайджанском языке APA-nın 15-ci plenar sessiyasının Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

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