Амирасланов: Медицинская инфраструктура должна быть устойчивой в условиях изменения климата

Глава комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов назвал необходимым подготовку медицинских работников в тюркских государствах к проблемам, с которыми в ближайшем будущем столкнется сфера здравоохранения на фоне климатических изменений.

Глава комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов назвал необходимым подготовку медицинских работников в тюркских государствах к проблемам, с которыми в ближайшем будущем столкнется сфера здравоохранения на фоне климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом Амирасланов заявил на втором заседании председателей комитетов здравоохранения парламентов стран ТЮРКПА.

По его словам, изменение климата является не только экологической угрозой, данный процесс оказывает негативное влияние на все сферы жизни, в том числе здравоохранение.

"Повышение средних температур, экстремальные погодные условия, засухи, наводнения и лесные пожары, все это напрямую влияет на здоровье людей. Респираторные, инфекционные, сердечно-сосудистые и другие заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, особенно опасны для детей и пожилых. Системы здравоохранения тюркских государств должны адаптироваться к последствиям изменения климата. Планы адаптации должны быть составлены с учетом всех рисков", - сказал он.

Амирасланов назвал важным также повышение устойчивости медицинской инфраструктуры в экстремальных условиях. В том числе необходимо повысить уровень подготовки медицинского персонала с точки зрения постоянного роста числа заболеваний, которые являются результатом климатических изменений, сказал он.

"Тюркские государства могут обмениваться опытом по изменению климата, проводить совместные исследования для изучения влияния этой проблемы на здоровье человека, разрабатывать долгосрочные стратегии", - добавил он.