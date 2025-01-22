О нас

Амирасланов: Медицинская инфраструктура должна быть устойчивой в условиях изменения климата

Амирасланов: Медицинская инфраструктура должна быть устойчивой в условиях изменения климата Глава комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов назвал необходимым подготовку медицинских работников в тюркских государствах к проблемам, с которыми в ближайшем будущем столкнется сфера здравоохранения на фоне климатических изменений.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 12:40
Амирасланов: Медицинская инфраструктура должна быть устойчивой в условиях изменения климата

Глава комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов назвал необходимым подготовку медицинских работников в тюркских государствах к проблемам, с которыми в ближайшем будущем столкнется сфера здравоохранения на фоне климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом Амирасланов заявил на втором заседании председателей комитетов здравоохранения парламентов стран ТЮРКПА.

По его словам, изменение климата является не только экологической угрозой, данный процесс оказывает негативное влияние на все сферы жизни, в том числе здравоохранение.

"Повышение средних температур, экстремальные погодные условия, засухи, наводнения и лесные пожары, все это напрямую влияет на здоровье людей. Респираторные, инфекционные, сердечно-сосудистые и другие заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, особенно опасны для детей и пожилых. Системы здравоохранения тюркских государств должны адаптироваться к последствиям изменения климата. Планы адаптации должны быть составлены с учетом всех рисков", - сказал он.

Амирасланов назвал важным также повышение устойчивости медицинской инфраструктуры в экстремальных условиях. В том числе необходимо повысить уровень подготовки медицинского персонала с точки зрения постоянного роста числа заболеваний, которые являются результатом климатических изменений, сказал он.

"Тюркские государства могут обмениваться опытом по изменению климата, проводить совместные исследования для изучения влияния этой проблемы на здоровье человека, разрабатывать долгосрочные стратегии", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın komissiya sədri: Türk dövlətlərində tibb işçilərinin iqlim dəyişmələrinə hazırlıq səviyyəsi yüksəldilməlidir

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi