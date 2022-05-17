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Али Никзад: Иран выступает за установление хороших отношений с соседями

Али Никзад: Иран выступает за установление хороших отношений с соседями "Иран полон решимости и дальше укреплять сотрудничество в ОЭС. Иран всегда был сторонником мира в регионе, несмотря на жесткие санкции против страны".
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 16:46
Али Никзад: Иран выступает за установление хороших отношений с соседями

"Иран полон решимости и дальше укреплять сотрудничество в ОЭС. Иран всегда был сторонником мира в регионе, несмотря на жесткие санкции против страны".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Исламского консультативного совета Ирана Али Никзад на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

По его словам, во внешней политике Иран выступает за установление хороших отношений с соседями: "Я также должен отметить, что Иран, как и другие страны, пострадал от пандемии. Восстановление экономики стоит на повестке всех стран".

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Версия на английском языке Ali Nikzad: Iran supports good relations with neighbors
Версия на азербайджанском языке Əli Nikzad: "İran qonşularla yaxşı münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır"

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