Али Никзад: Иран выступает за установление хороших отношений с соседями

"Иран полон решимости и дальше укреплять сотрудничество в ОЭС. Иран всегда был сторонником мира в регионе, несмотря на жесткие санкции против страны".

"Иран полон решимости и дальше укреплять сотрудничество в ОЭС. Иран всегда был сторонником мира в регионе, несмотря на жесткие санкции против страны".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Исламского консультативного совета Ирана Али Никзад на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

По его словам, во внешней политике Иран выступает за установление хороших отношений с соседями: "Я также должен отметить, что Иран, как и другие страны, пострадал от пандемии. Восстановление экономики стоит на повестке всех стран".