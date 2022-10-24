О нас

Али Гусейнли: Подготовка закона в связи с политическими партиями исходила из требования Конституции

Али Гусейнли: Подготовка закона в связи с политическими партиями исходила из требования Конституции "Мы высоко оцениваем проведение подобных слушаний в связи с политическим партиями. Пусть и запоздало, но подготовка нового законодательства в связи с политическими партиями исходила из требования нашей конституции".
Милли Меджлис
24 октября 2022 г. 11:12
Али Гусейнли: Подготовка закона в связи с политическими партиями исходила из требования Конституции

"Мы высоко оцениваем проведение подобных слушаний в связи с политическим партиями. Пусть и запоздало, но подготовка нового законодательства в связи с политическими партиями исходила из требования нашей Конституции".

Как сообщает Report, об этом первый заместитель спикера Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал на проходящих в парламенте слушаниях в связи с законопроектом "О политических партиях".

Он отметил, что в ряде европейских и соседних стран в законодательство в связи с политическими партиями внесены изменения, и такие изменения были неизбежны в Азербайджане:

"За 30 лет независимость нашей страны укрепилась, территориальная целостность была обеспечена. Кроме того, тот факт, что политические партии во время Отечественной войны продемонстрировали единство цивилизованной политической борьбы, еще раз побудил нас пересмотреть законодательство в этой сфере".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Siyasi partiyalarla bağlı yeni qanunvericiliyin hazırlanması konstitusiyamızın tələbindən irəli gəlirdi”

Другие новости из категории

Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта
Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта
24 октября 2022 г. 10:46
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по законопроекту о политических партиях
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по законопроекту о политических партиях
24 октября 2022 г. 10:45
Захид Орудж: Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана
Захид Орудж: Западный контингент прибыл в регион из-за ошибочной политики Ирана
21 октября 2022 г. 12:56
Сиявуш Новрузов: Имам Махди должен начать с Ирана
Сиявуш Новрузов: Имам Махди должен начать с Ирана
21 октября 2022 г. 12:22
Депутат: Отправка ОБСЕ миссии в Армению ничем не обоснована
Депутат: Отправка ОБСЕ миссии в Армению ничем не обоснована
21 октября 2022 г. 12:14
Спикер: Послание миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои земли
Спикер: Послание миру из Зангилана и Джебраила заключалось в том, что мы навсегда вернулись на свои земли
21 октября 2022 г. 12:14
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
21 октября 2022 г. 11:30
Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов
Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов
19 октября 2022 г. 11:11
В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 50 вопросов
В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 50 вопросов
18 октября 2022 г. 19:28
Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами
Азербайджан и Алжир отменяют визовые требования для лиц с диппаспортами
18 октября 2022 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi