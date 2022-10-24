Али Гусейнли: Подготовка закона в связи с политическими партиями исходила из требования Конституции

"Мы высоко оцениваем проведение подобных слушаний в связи с политическим партиями. Пусть и запоздало, но подготовка нового законодательства в связи с политическими партиями исходила из требования нашей конституции".

"Мы высоко оцениваем проведение подобных слушаний в связи с политическим партиями. Пусть и запоздало, но подготовка нового законодательства в связи с политическими партиями исходила из требования нашей Конституции".

Как сообщает Report, об этом первый заместитель спикера Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал на проходящих в парламенте слушаниях в связи с законопроектом "О политических партиях".

Он отметил, что в ряде европейских и соседних стран в законодательство в связи с политическими партиями внесены изменения, и такие изменения были неизбежны в Азербайджане:

"За 30 лет независимость нашей страны укрепилась, территориальная целостность была обеспечена. Кроме того, тот факт, что политические партии во время Отечественной войны продемонстрировали единство цивилизованной политической борьбы, еще раз побудил нас пересмотреть законодательство в этой сфере".