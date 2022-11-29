Али Гусейнли: Новый законопроект "О политических партиях" гарантирует свободу собраний и объединений

"В демократическим государстве свобода выражения, свобода собраний и объединений должна гарантироваться максимально. Мы полагаем, что новый законопроект "О политических партиях" гарантирует именно это".

"В демократическим государстве свобода выражения, свобода собраний и объединений должна гарантироваться максимально. Мы полагаем, что новый законопроект "О политических партиях" гарантирует именно это".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал 29 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении нового законопроекта "О политических партиях".

По его словам, Европейская конвенция по правам человека отмечает, что право объединяться с политическими партиями защищается государствами, также возможны ограничения, необходимые для демократического общества:

"Статья 3.2 подготовленного законопроекта отражает в себе именно это требование. Ряд ограничений, предлагаемых в законопроекте, указан открыто и пропорционален. Над проектом в рабочем порядке работали три комитета, в общественных обсуждениях приняли активное участие депутаты, не являющиеся членами комитетов. Уверен, что законопроект, который внесет вклад в политические реформы, политическую систему в нашей стране, будет принят в первом чтении".