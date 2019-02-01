Али Гусейнли: Иса Гамбар и Искендер Гамидов не смогли уберечь от армян даже свои села

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В последнее время радикальная оппозиция действует с намерением превратить любую акцию в незаконный митинг. В 2008 году мы внесли в закон "О свободе собраний" значимые изменения и их исполнение дало результат. Население должно знать, что цель радикальной оппозиции не в том, чтобы почтить память Мамед Эмина Расулзаде или жертв 20 января. Их цель на любом подобном мероприятии нарушить закон. Цель не в проведении разрешенного митинга, а при любом случае нарушить имеющуюся общественно-политическую стабильность”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

"Поправки в закон "О свободе собраний" в 2008 году - основательная правовая база для предотвращения подобных случаев. Правоохранительные органы на высоком уровне справляются с этим", - сказал депутат.

По его словам, в стране семьям шехидов уделяется особое внимание.

А.Гусейнли отметил, что виновниками такого числа шехидов в Азербайджане являются те, кто был у власти в 1992 году: "Если они, тогдашний спикер парламента (Иса Гамбар - ред.), министр внутренних дел (Искендер Гамидов - ред.) смогли бы защитить хотя бы свои родные села, районы, столько шехидов не было бы. Несмотря на то, что Нахчыван был тогда взят в блокаду и армянами, и находящимися тогда у власти в Азербайджане, советские войска были выведены из Нахчывана, Гейдар Алиев защитил Нахчыван. Они же не смогли защитить даже родные села, районы. Тысячи людей дезертировали из армии. После того, как Гейдар Алиев вернулся к власти, был дан указ о помиловании этих людей, они вернулись на поле битвы, многие проявили героизм".