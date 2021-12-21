Али Гусейнли: Ильхам Алиев - яркая личность современного тюркского мира

Ильхам Алиев - глава государства, неоднократно побеждавший на открытых и демократических выборах.

Ильхам Алиев - глава государства, неоднократно побеждавший на открытых и демократических выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли на конференции "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра".

"У каждого лидера, избранного народом, есть особое назначение. Ильхам Алиев - самый сильный лидер в регионе. Он - яркая личность, выдающийся представитель современного тюркского мира", - подчеркнул он.

А.Гусейнли отметил, что президент Ильхам Алиев создал яркие страницы истории Азербайджана.