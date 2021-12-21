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Али Гусейнли: Ильхам Алиев - яркая личность современного тюркского мира

Али Гусейнли: Ильхам Алиев - яркая личность современного тюркского мира Ильхам Алиев - глава государства, неоднократно побеждавший на открытых и демократических выборах.
Милли Меджлис
21 декабря 2021 г. 12:23
Али Гусейнли: Ильхам Алиев - яркая личность современного тюркского мира

Ильхам Алиев - глава государства, неоднократно побеждавший на открытых и демократических выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли на конференции "Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра".

"У каждого лидера, избранного народом, есть особое назначение. Ильхам Алиев - самый сильный лидер в регионе. Он - яркая личность, выдающийся представитель современного тюркского мира", - подчеркнул он.

А.Гусейнли отметил, что президент Ильхам Алиев создал яркие страницы истории Азербайджана.

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Версия на английском языке Ali Huseynli: Ilham Aliyev - a bright figure of the modern Turkic world
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: "İlham Əliyev müasir türk dünyasının parlaq şəxsiyyətidir"

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