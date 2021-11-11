О нас
Report Georgia
Аудио новости

Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана

Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана 11:05 "Государственный бюджет на следующий год - самый большой бюджет зв истории нашей независимости".
Милли Меджлис
11 ноября 2021 г. 11:17
Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана
0 : 00
0 : 00

"Государственный бюджет на следующий год - самый большой бюджет за историю нашей независимости".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на будущий год.

По словам парламентария, несмотря на то, что Азербайджан тратил большие средства как во время Отечественной войны, так и после нее, нынешний объем бюджета является ярким примером того, насколько могущественным является Азербайджанское государство.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ali Huseynli: Next year's state budget is largest in Azerbaijan's independence history
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Gələn ilin dövlət büdcəsi müstəqillik tariximizin ən böyük büdcəsidir”

Другие новости из категории

Самир Шарифов: Бюджет на образование увеличивается каждый год
Самир Шарифов: Бюджет на образование увеличивается каждый год
11 ноября 2021 г. 11:37
Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год
Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год
11 ноября 2021 г. 09:28
Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами
Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами
10 ноября 2021 г. 17:04
В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться
В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться
10 ноября 2021 г. 16:25
Сахиль Бабаев: Мы не собираемся экономить на выплатах
Сахиль Бабаев: Мы не собираемся экономить на выплатах
10 ноября 2021 г. 16:25
Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет
Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет
10 ноября 2021 г. 16:09
Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались
Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались
10 ноября 2021 г. 15:46
Вахид Ахмедов: Новые пошлины на продовольствие могут сказаться на ценах
Вахид Ахмедов: Новые пошлины на продовольствие могут сказаться на ценах
10 ноября 2021 г. 14:45
В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью
В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью
10 ноября 2021 г. 14:16
Министр: По необоснованно начисленным пенсиям отменены выплаты на 500 млн манатов
Министр: По необоснованно начисленным пенсиям отменены выплаты на 500 млн манатов
10 ноября 2021 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi