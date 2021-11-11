Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана

11:05 "Государственный бюджет на следующий год - самый большой бюджет зв истории нашей независимости".

"Государственный бюджет на следующий год - самый большой бюджет за историю нашей независимости".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на будущий год.

По словам парламентария, несмотря на то, что Азербайджан тратил большие средства как во время Отечественной войны, так и после нее, нынешний объем бюджета является ярким примером того, насколько могущественным является Азербайджанское государство.