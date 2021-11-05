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Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин

Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин Обычно акты об амнистиях принимаются в преддверии праздников.
Милли Меджлис
5 ноября 2021 г. 13:50
Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин
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Обычно акты об амнистиях принимаются в преддверии праздников.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

"Акт об амнистии охватит порядка 3 тысяч заключенных. Под амнистию попадут более 1000 человек, совершивших преступления по неосторожности, около 600 человек, имеющих на иждивении детей, и около 100 женщин. Пока трудно назвать точные цифры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Amnistiya Aktı 100 qadına şamil olunacaq

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