Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин

Обычно акты об амнистиях принимаются в преддверии праздников.

Обычно акты об амнистиях принимаются в преддверии праздников.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

"Акт об амнистии охватит порядка 3 тысяч заключенных. Под амнистию попадут более 1000 человек, совершивших преступления по неосторожности, около 600 человек, имеющих на иждивении детей, и около 100 женщин. Пока трудно назвать точные цифры", - сказал он.