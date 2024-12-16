Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей

На освобожденные территории Азербайджана в общей сложности переселено 2 417 семей (9 306 человек).

На освобожденные территории Азербайджана в общей сложности переселено 2 417 семей (9 306 человек).

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются.

"С 2020 по 2025 год включительно на реконструкцию и строительные работы из госбюджета выделено 22 млрд манатов, из них 4 млрд манатов предусмотрено на будущий год", - сказал он.