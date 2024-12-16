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Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей

Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей На освобожденные территории Азербайджана в общей сложности переселено 2 417 семей (9 306 человек).
Милли Меджлис
16 декабря 2024 г. 12:18
Али Асадов: По сегодняшний день на освобожденные территории переселено 2 417 семей
Али Асадов

На освобожденные территории Азербайджана в общей сложности переселено 2 417 семей (9 306 человек).

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются.

"С 2020 по 2025 год включительно на реконструкцию и строительные работы из госбюджета выделено 22 млрд манатов, из них 4 млрд манатов предусмотрено на будущий год", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM: 2,417 families relocated to liberated territories to date
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Bu günə qədər azad edilən ərazilərə 2 417 ailə köçürülüb

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