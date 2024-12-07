Али Ахмедов: Текущая система отношений в мире не отвечает новым реалиям

16:47

Современная система международных отношений утратила способность эффективно реагировать на новые реалии и вызовы.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов сказал на международном круглом столе "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции".

По его словам, укрепление связей между Азербайджаном и Турцией позволяет обеим странам усиливать свою роль на международной арене.

"Система, созданная для обеспечения мирового порядка после двух мировых войн, больше не соответствует современным реалиям. Конфликты в Украине и Газе, гибель мирных жителей - это крах существующего порядка. Для преодоления этих вызовов необходимо усилить роль парламентов", - отметил Ахмедов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан, освободив свои земли от оккупации, продемонстрировал пример справедливой борьбы.

"Теперь возникли реальные возможности для укрепления мира и сотрудничества на Кавказе. Турецко-азербайджанское братство нужно укреплять и дальше", - добавил вице-спикер азербайджанского парламента.