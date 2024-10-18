Али Ахмедов: Независимость завоевывается однажды, но за ее сохранение нужно постоянно бороться

Независимость завоевывается однажды, но за ее сохранение нужно всегда бороться.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов заявил на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, защита государственной независимости остается актуальной во все времена.

"После победы в Карабахе, достигнутой благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева, усилилось давление на страну со стороны различных сил, которые не могут переварить успехи Азербайджана. Растущая мощь Азербайджана стала надежным щитом, препятствующим реализации в отношении него гнусных намерений", - сказал Али Ахмедов.

Он также подчеркнул, что подобные угрозы привели к еще большей сплоченности азербайджанского народа.