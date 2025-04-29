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Али Ахмедов: Межпарламентские отношения с Италией помогут углубить наш экономический и политический диалог

Али Ахмедов: Межпарламентские отношения с Италией помогут углубить наш экономический и политический диалог Межпарламентские связи Италии и Азербайджана положительно сказываются на развитии экономического и политического диалога между двумя странами.
Милли Меджлис
29 апреля 2025 г. 16:09
Али Ахмедов: Межпарламентские отношения с Италией помогут углубить наш экономический и политический диалог

Межпарламентские связи Италии и Азербайджана положительно сказываются на развитии экономического и политического диалога между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на встрече с членами группы дружбы с Азербайджаном при Межпарламентском союзе итальянского парламента.

А.Ахмедов подчеркнул наличие высокого уровня сотрудничества между Италией и Азербайджаном в экономической, культурной и политической сферах.

Член Комитета по окружающей среде, территории и общественным делам Палаты депутатов Италии Сальваторе Каята подчеркнул, что взаимные визиты глав государств Италии и Азербайджана играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Касаясь перспектив будущего сотрудничества между Италией и Азербайджаном в строительном секторе, он отметил, что совместные проекты в этой сфере внесут значительный вклад в экономическое развитие обеих стран.

Стороны выразили надежду, что азербайджано-итальянские отношения будут и впредь развиваться, а взаимное сотрудничество приобретет новые перспективы.

На встрече присутствовали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Ali Ahmadov: Inter-parliamentary relations will help deepen Azerbaijan-Italy economic and political dialogue
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: İtaliya ilə parlamentlərarası əlaqələr iqtisadi və siyasi dialoqun inkişafına müsbət təsir göstərir

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